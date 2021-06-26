Son dakika transfer haberi: Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu açıkladı! "Barış Alper Yılmaz için Galatasaray ile prensipte anlaştık" (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nün başkanı Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili A Spor'a konuştu. Tahiroğlu, "Barış Alper Yılmaz için Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardık. Galatasaray'dan bir futbolcu, sonraki satıştan pay ve bonservis bedeli istiyoruz." ifadelerini kullandı. Sedat Tahiroğlu ayrıca genç futbolcu için Beşiktaş ve Trabzonspor ile de görüştüklerini ve sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in Barış Alper Yılmaz transferi için bizzat aradığını dile getirdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)