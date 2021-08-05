Son dakika transfer haberi: Japhet Tanganga Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları
Son dakika spor haberi: Teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer operasyonu sürüyor. Deneyimli çalıştırıcının, yabancı stoper isteği üzerine harekete geçen sarı-kırmızılılar aradığı ismi İngiltere'de buldu. Cimbom, Tottenham'ın genç savunmacısı Japhet Tanganga'nın transferini bitirdi. Aslan, 22 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Galatasaray'ın anlaşma sağladığı haberi gece yarısı geldi. (GS transfer haberi)