Son dakika transfer haberi: İşte Beşiktaş'ın Ghezzal teklifi! Canlı yayında açıkladı

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Beşiktaş, sezon sonu için transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlıların transfer gündemine değinen Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, flaş açıklamalarda bulundu. Mame Diouf transferinde Beşiktaş'ın büyük aşama kaydettiğini söyleyen Uzundurukan, siyah-beyazlıların şampiyon olması durumunda ise Ghezzal için Leicester City'e 5 milyon Euro teklif edeceğini duyurdu. | Son dakika Beşiktaş haberleri