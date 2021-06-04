Son dakika transfer haberi: Galatasaray için bomba transfer iddiası! "Arda Turan ve Ryan Donk için görüşmelere başlandı"

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan kimlerin ayrılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Arda Turan ve Ryan Donk için flaş transfer açıklamasında bulundu. Uzundurukan, "Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Arda Turan ve Donk için görüşmelere başlamış" dedi. (GS spor haberleri)