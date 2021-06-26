Son dakika transfer haberi: Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ı bitiriyor! (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra 3. imzasını attırmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz için kulübüyle anlaşma sağladı. Transferle ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ve 1 oyuncuyu takas verecek. Kulüple anlaşan Galatasaray, oyuncunun menajeriyle masaya oturacak ve 4 yıllık sözleşme önerecek." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)