Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi hamlesi! "En net adaylardan biri" (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de, teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Sarı lacivertlilerde seçimden sonra yeni teknik adamın açıklanması beklenirken, A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kul, "Vedat Muriqi Fenerbahçe için en net adaylardan biri. Ayrıca Steven Caulker için de girişimler var" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)