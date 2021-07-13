Son dakika transfer haberi: Çarpıcı Valentin Rosier yorumu! "Koskoca Beşiktaş ve Galatasaray başka sağ bek bulamıyor mu?" (BJK GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta iyi bir performans ortaya koyan Valentine Rosier ile ilgili flaş gelişemeler yaşanıyor... Ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatsaray'ın Rosier'i transfer etmek istemesini yorumlayan A Spor yorumcusu Sekan Korkmaz, "Koskoca Beşiktaş ve Galatasaray başka sağ bek bulamıyor mu?" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş ve Galatasaray haberleri (BJK GS spor haberi)