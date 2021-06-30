Son dakika transfer haberi: Canlı yayında flaş sözler! "Alex Teixeira eğer Beşiktaş'a imza atarsa..." (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: A Spor yorumcusu Taner Karaman, Beşiktaş'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlıların listesinde bulunan Alex Teixeira ile ilgili konuşan Karaman, "Şu şartlarda bir Türk kulübünün 3.5 milyon Euro maaş verme şansı yok. Teixeira bu rakamı düşürür mü bilmiyorum. Eğer fiziksel olarak bir problemi yoksa Beşiktaş'a performans verme ihtimali çok yüksek" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)