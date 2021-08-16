Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir karar alındı. TFF'nin aldığı yeni yabancı kararı sonrasında 14 yabancıyla sözleşme imzalayabilecek siyah-beyazlılarda, Adem Ljajic'i kadro dışı bırakıldı. 29 yaşındaki oyuncu çalışmalarına bireysel olarak devam edecek. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Ljajic'e 'Kendine takım bul' dendi ve bunu kabul etmedi. Yaklaşık 3-3.5 milyon Euro'luk bir maliyeti var. Bu sadece yönetim kararı değil, Sergen Yalçın'ın da onayıyla verilen bir karar." dedi.