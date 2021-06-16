Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Ersin Destanoğlu planını canlı yayında duyurdu! Yerine gelecek isim...

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu transferde Avrupa ekiplerinin radarında bulunuyor. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Beşiktaş'ın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sabah Sporu programında siyah beyazlılardaki gelişmeleri yorumlayan Sarıdağ, "Beşiktaş yönetiminin, Ersin Destanoğlu'nu 6-7 milyon Euro gibi rakamlara satacağını düşünmüyorum. Ersin'i, 10 milyon Euro'dan aşağı göndereceklerini sanmıyorum. Ersin giderse Mert Günok ve Gökhan Akkan gibi isimler gündeme gelebilir" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)