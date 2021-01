Son dakika transfer haberi: Başakşehir'den Galatasaray'a takas talebi! İrfan Can'a karşılık...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray, transferde önemli adımlar atmak istiyor. Sarı kırmızılılar, Başakşehir'in 25 yaşındaki başarılı oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi gündemine almıştı. Başakşehir ise İrfan Can Kahveci için Galatasaray’a takas talebinde bulundu. Son gelişmeleri aktaran A Spor muhabiri Emre Kaplan, "Başakşehir, İrfan Can Kahveci için Galatasaray'dan Marcao'yu istiyor." ifadelerini kullandı.