Son dakika Trabzonspor haberi: Ahmet Ağaoğlu'dan Abdülkadir Ömür itirafı! Manchester City... (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavililerin olağan mali genel kurulunda açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Uğurcan Çakır'ı niye satmayayım? Ben o hatayı bir kez yaptım. Abdülkadir Ömür için Manchester City 23 milyon verdiğinde satmadım, büyük hataydı. Biz geldiğimizde Uğurcan üçüncü kaleciydi. Bu kararı biz vereceğiz." ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)