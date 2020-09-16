Son dakika Trabzonspor haberi: Abdülkadir Ömür idmanda yer almadı

Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, zorlu karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Fırtına'da sakatlıkları bulunan Ekuban, Marlon ve Kamil Ahmet idmana katılmadı. Tecrübeli sağ bek Pereira ise takımdan ayrı çalıştı. Genç isim Abdülkadir Ömür ise ağrısı bulunduğundan dolayı idmanda yer almadı. Trabzonspor'daki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.