Son dakika spor haberleri: Mehmet Ayan'dan flaş Erol Bulut yorumu! "Topu Trabzonspor'a bırakırsan istifa ederek gel"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Ayan, Futbol Meydanı programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Göztepe maçında alınan mağlubiyetin ardından tartaftarın da eleştiri oklarının hedefi olan Erol Bulut ile ilgili konuşan Ayan, "Fenerbahçe, Trabzon'da topu rakibe bırakırsa ve rakipte Nwakaeme gibi bir oyuncu varsa; çok özür dilerim Erol hocam sen oradan istifa ederek gel." dedi.