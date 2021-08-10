Son dakika spor haberleri | Halı sahada yumruklar konuştu!

Avcılar’da bir halı saha maçı sonrasında iki grup arasında yumruklar konuştu. Boks maçına dönen anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İddialara göre, halı sahada maç yapan arkadaşlar maç sırasında gerginlik yaşadı. Çıkan gerginliğin ardından maç süresinin bitmesiyle şahıslar arasında küfürleşme başladı. Yaşanan küfürleşmenin ardından halı saha adeta boks arenasına döndü. Olaydan sonra araya giren diğer vatandaşlar kavgayı yatıştırdı taraflar ise olay yerinden ayrıldı.