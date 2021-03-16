Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un itirafını canlı yayında duyurdu! "Uyuyamıyorum, kabuslar görüyorum"

Spor Toto Süper Lig'de son olarak evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de umutlar tükeniyor... Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'Spor Gündemi' programında Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeleri aktarırken, flaş bir itirafta bulundu. Uzundurukan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yakın çevresiyle yaptığı görüşmede, "Artık uyuyamıyorum, kabuslar görüyorum. En pozitif olan Fenerbahçe taraftarı bile umutsuz durumda. Birlikte maç izlediğim arkadaşlarım bile beni aramaz oldu" dediğini söyledi.