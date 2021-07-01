Son dakika spor haberleri: Diego Costa ve Salih Uçan transferinde flaş gelişme! Beşiktaş...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a bir iyi bir de kötü haber geldi. Forvet hattı için Diego Costa ile görüşen Beşiktaş'a bu transferde önemli bir rakip çıktı. Portekiz devi Benfica'nın İspanyol golcüye teklifte bulunduğu öğrenildi. Öte yandan siyah-beyazlılar, prensip anlaşmasına vardığı Salih Uçan'la ise cuma günü resmi sözleşme imzalayacak. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme canlı yayında aktardı. | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)