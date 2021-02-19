Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun sakatlandı!

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorla deviren karşılaşmada siyah-beyazlıların yeni yıldızı Cenk Tosun oyuna sonradan girmiş ve karşılaşmada 2 golle yıldızlaşmıştı. Milli futbolcu yoğun kar altında oynanan karşılaşmada aldığı darbe sonucunda sakatlandı. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı son dakika bilgisine göre Cenk'in dizinde ödem oluştu. Dikme yaptığı açıklamada, "Gençlerbirliği maçında darbeye bağlı olarak ödem oluştu. Bu ödemin geçmesi bekleniyor, 2-3 gün içinde Cenk Tosun'un Denizlispor maçında oynayıp oynayamayacağı netleşecek." ifadelerini kullandı. (Bjk spor haberi)