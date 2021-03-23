Son dakika spor haberleri: Ahmet Selim Kul: Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar milli arada ayrılabilir

Beşiktaş deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe rakibiyle arasındaki puan farkını eritme fırsatını değerlendiremedi. Oynanan futbol ve alınan sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut eleştirilerin odağı haline geldi. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Gün Ortası programında sarı-lacivertlilerin gündemini değerlendirdi ve milli arada Erol Bulut ile yolların ayrılabileceğini ifade etti.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un takımdaki geleceği milli arada netleşecek. Sarı-lacivertlilerin özellikle iç sahada üst üste yaşadığı puan kayıpları şampiyonluk yolunda yara alınmasına yol açtı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Gün Ortası programında önemli açıklamalarda bulundu. Erol Bulut'un ayrılığının hiç olmadığı kadar muhtemel olduğunun altını çizen Kul, "Milli arada Erol Bulut'un görevine son verilmesi masada duran güçlü bir ihtimal" sözlerini sarf etti.