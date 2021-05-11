Son dakika spor haberleri: Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay Galatasaray-Denizlispor maçı sonrası konuştu! "Mayıslar bizim dedik"

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 4-1 mağlup ederek lider Beşiktaş'la puanını eşitleyen Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Biz bu sezon çok acılar çektik. Yerden yere vurulduk ama hep çalıştık. Mayıslar bizim dedik. Geçtiğimiz hafta muhteşem bir Galatasaray vardı. Bugün Denizli inanılmaz direnç gösterdi ama 3 puanı aldık." derken, Günay, Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camiası ve Türkiye'nin en büyük takımı. İnşallah bu mutluluk bize nasip olacak. Bütün camiamıza mutluluk diliyorum." ifadelerini kullandı.