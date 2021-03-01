Son dakika spor haberi: Zeki Uzundurukan'dan Fenerbahçe için transfer açıklaması! "Boupendza ve Alex..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de transfer gündemi yeniden hareketlendi. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programında sarı-lacivertlilerin bu gündemine dair dikkat çeken bilgiler paylaştı. Uzundurukan, Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza'nın Fenerbahçe ile anlaştığını söylerken sarı-lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza'nın da antrenör olarak Türkiye'ye geleceğini ifade etti.