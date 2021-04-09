Son dakika spor haberi: Usta yorumcu açıkladı! "Galatasaray'da 2 ayrılık..."

Son dakika spor haberi... Yeni sezon için kolları sıvayan Galatasaray'ın transfer gündemi de günden güne hareketlenmeye başladı. A Spor yorumcularından Mehmet Özcan, canlı yayında sarı-kırmızılıların transfer gündemini değerlendirdi. Belhanda'nın ayrılığının ardından takıma yeni bir 10 numara alınacağını ifade eden Özcan, Gedson Fernandes'in takımda kalacağını ancak Etebo ve Saracchi ile yolları ayrılacağını açıkladı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)