Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Caleb Ekuban Genoa'ya transfer oluyor! (TS spor haberi)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da, bir ayrılık gerçekleşti. Bordo-mavililer, Caleb Ekuban için İtalyan kulübü Genoa ile anlaşma sağladı ve transferin kısa sürede açıklanmasın bekleniyor. Transfere dair detayları aktaran A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, "Trabzonspor 1 yıl sözleşmesi kalan Ekuban'a yeni mukavele teklif etti ancak oyuncu bunu kabul etmedi. Rakamsal olarak pek istenilen fiyatlar olmasa da, sözleşmesini uzatmayan Ekuban için yönetim kurulu böyle bir karar aldı." ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)