Son dakika spor haberi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün olağan mali genel kurulunda açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Bir UEFA yöneticisinin kendi ağzından itirafıdır. Trabzonspor için UEFA'ya mutabakat ihlali gerçekleştiği şeklinde Türkiye'den baskı yapıldığı söylendi." ifadelerini kullandı. İşte Ağaoğlu'nun açıklamalarının tamamı... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)