Son dakika spor haberi: Serkan Korkmaz "Alanyaspor Fenerbahçe'den de Galatasaray'dan da iyi takım!"

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 26. haftasında zorlu rakibi Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray'da hesaplar 3 puan üzerine kurulu. Sarı-kırmızılılar mücadele öncesi hazırlıklarını sürdürürken, A Spor'un usta yorumcusu Serkan Korkmaz, Spor Ajansı programında mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz değerlendirmesinde, Alanyaspor'un karşılaşmanın favorisi olduğunu söylerken,"Alanyaspor Fenerbahçe'den de Galatasaray'dan da iyi takım!" dedi. İşte o sözler...