Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'da durum olumsuza gidiyor! Canlı yayında açıkladı

Son dakika Beşiktaş spor haberleri: Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın belirsizliği devam ediyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın durumunun olumsuza doğru gittiğini aktardı. Dikme, "Tünelin ucundaki ışığı görür gibiyiz. Yarın itibariyle Sergen Yalçın resmi kararını Beşiktaş yönetimine açıklayacak. Yöneticiler, yarını işaret ediyor. Konunun maddiyat olmadığı söyleniyor. Durumun olumsuza doğru gittiğini söylemek yanlış olmaz." ifadelerini kullandı.