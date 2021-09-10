Son dakika spor haberi: Şenol Güneş'in maaşı çok tartışılmıştı! İşte gerçekler

Son dakika spor haberi... Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Şenol Güneş ayrılığının ardından Spor Gündemi programında A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş'in aldığı maaşı açıkladı. Uzundurukan yaptığı açıklamada "Hocayla TL üzerinden anlaşıldı. 1 Yıllık ücreti 1.6 milyon TL'ya geliyor. Görev yaptığı dönem içinde ise 9 milyon TL almaya hak kazandı. Şu ana kadar da 5.5 milyon TL almış durumda. Hocanın içeride alacağı var. Sözleşmesinde de 5 milyon TL'lik tazminat maddesi var" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri