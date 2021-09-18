Son dakika spor haberi: Mehmet Emin Uluç'tan Beşiktaş'ın yıldızları Batshuayi, Pjanic ve Ghezzal için flaş yorum!
Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Ligi 5. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor. Mücadele öncesinde Siyah-Beyazlılar'ın muhtemel 11'ini değerlendiren Mehmet Emin Uluç son günlerde performansı düşen Rachid Ghezzal için ayrı bir parantez açarken, "Beşiktaş'ın değişimi Ghezzal'ı etkiledi." dedi. Uluç devamında "Pjanic-Batshuayi arasındaki bağın aslan payını Pjanic'e vermek gerekir." dedi. (BJK spor haberi)