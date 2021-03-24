Son dakika spor haberi: Manchester United'ın Mostafa Mohamed'i istediği doğru mu? İşte o açıklama

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takımda kısa süre içerisinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yeni Salah olarak lanse edilen genç futbolcu için Manchester United iddiaları ortaya atılmıştı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken "Yakında Mohamed için gözlemci gönderecekler" ifadelerini kullandı. (GS spor haberi)