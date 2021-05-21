Son dakika spor haberi: Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Mustafa Cengiz sen kimsin demeye getirdi"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'e yönelik sözleri gündme bomba gibi düştü. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen de Cengiz'in bu açıklamalarını değerlendirdi. Tüzemen, "Siz hocayı tanımıyor muydunuz? Tanıyordunuz. Fatih Terim, içerideki ve dışarıdaki derken isim vermedi. Bu kadar sert konuşmanın bir anlamı yok. 'Sen kimsin?' demeye getirdi. Fatih Terim'le sözleşme uzatmam dedikten sonra devamına bakmamanız lazım. Ne özrü bekliyorsunuz? Çelişkilerle dolu bir açıklama" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)