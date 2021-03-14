Son dakika spor haberi: Kayserispor - Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum! "O isimler oynayınca takım çöküyor"
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım oyunu programında sarı kırmızılıların gündemine dair açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Babel, Arda, Belhanda oynadığı zaman Galatasaray oyundan çöküyor." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri