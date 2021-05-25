Son dakika spor haberi: İşte Beşiktaş'ın transfer planı! Rosier ve Ghezzal... (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezon transfer planlaması belli oldu. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Beşiktaş'ta Larin'e gelebilecek yüksek bonservis bedeli ile Valentin Rosier 1 sene daha kiralık, Ghezzal'ın ise bonservisi ile takıma katılması planlanıyor." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)