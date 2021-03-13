Son dakika spor haberi: İşte Belhanda'nın yeni adresi! Canlı yayında açıkladı
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların sözleşmesini feshettiği Belhanda'nın geleceğiyle ilgili konuşan Özcan, "Oyuncunun menajeri devre arasında Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye'nin Başakşehir'e transferini sağlamıştı. Başakşehir'le iyi ilişkiler içinde, Belhanda İstanbul'a devam etmek istiyor. Aykut Kocaman Başakşehir'de kalırsa Belhanda'nın yeni durağı Başakşehir olacak gibi gözüküyor" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri