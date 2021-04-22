Son dakika spor haberi: Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! "Takıma yapabileceğin en büyük iyilik..."
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da son alınan Trabzonspor beraberliğinin ardından zirve yolunda kaybedilen 2 puan büyük tepki aldı. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, sarı kırmızılıların gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Fatih Terim'i eleştiren Uluç, "Dost acı söyler Fatih Terim, bu takıma yapabileceğin en büyük iyilik görevi bırakmak" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri