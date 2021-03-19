Son dakika spor haberi: Hıncal Uluç'tan çok sert Ali Koç sözleri! "Fenerbahçe'yi perişan etti"

Son dakika spor haberi: A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç, Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Gençlerbirliği yenilgisinin ardından başkan Ali Koç'u sert sözlerle eleştiren Uluç, "Fenerbahçe'yi maddi manevi perişan etti. F.Bahçe'nin tarihinde kulübe bu kadar zarar veren bir başkan yok. Taraftar olsaydı onu çoktan kaçırmıştı" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri