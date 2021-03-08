Son dakika spor haberi haberi: Mehmet Yılmaz Trabzonspor-Alanyaspor maçının ilk yarısını yorumladı! "Trabzonspor hücumda çoğalamadı"

Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Akdeniz ekibi Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, A Spor'da yayınlanan 'Devre Arası' programında mücadeleyi değerlendiren Mehmet Yılmaz, iki hocanın da aynı benzer oyun anlayışlarına sahip olduğunun altını çizerken "Trabzonspor hücumda çoğalamadı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... (TS haberi)