Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson için flaş yorum! "Marcao krizinin ardından..."

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de ilk 2 haftayı kayıpsız kapatan Galatasaray'da son maçta ilk 11'de başlayan yeni transfer Victor Nelsson performansıyla beğeni topladı. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Danimarkalı yıldız için değerlendirmelerde bulundu. Akcan, "Galatasaray'ın savunma konusunda büyük hataları vardı. Nelsson bu konuda oldukça iyi bir performans sergiledi. Özellikle geriden oyun kurma konusunda başarılıydı. Marcao krizinin ardından çok nokta bir hamle oldu. " dedi. (GS spor haberleri)