Son dakika spor haberi: Galatasaray'da flaş Abdurrahim Albayrak gelişmesi! Canlı yayında duyurdu! | GS Spor haberi

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da seçimin ertelenmesi birçok problemi de yanında getirirken, Mustafa Cengiz yönetiminin atacağı adımlar da merak ediliyor. Seçim gündemini değerlendiren A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, "Mustafa Cengiz veya Abdürrahim Albayrak'tan birisinin aday olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)