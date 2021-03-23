Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim hangi sistemle oynayacak?

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın evinde Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'in eski sisteme dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. Konuyla alakalı A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Sabah Sporu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dindar, "Galatasaray'da Mostafa Mohamed ilk 11'de tek forvet olarak sahaya çıkacaktır. Falcao ise kulübede maça başlayacaktır." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri