Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Arda Turan'a zam! İşte alacağı maaş... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. İç transferde hareketli günler geçiren sarı kırmızılılarda Arda Turan ile imzalanacak olan yeni sözleşmenin detaylarına değinen Dindar, deneyimli oyuncuya zam yapılacağını açıkladı. Dindar, "Arda konusunda problem yok. Yıllık 4 milyon TL alıyordu, bu sezon geçen seneden farklı olarak 7-8 milyon TL alacak" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS haberi)