Son dakika spor haberi: Galatasaray - Rizespor maçı sorası Fatih Terim'i bu sözlerle eleştirdi! "Vazgeçmesi lazım"

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle sarı kırmızılılar, şampiyonluk yarışında büyük avantajı kaybetti. Mağlubiyet sonrası değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, teknik direktör Fatih Terim'i eleştirdi. Zeybek, "Fatih Terim'in inadından vazgeçmesi lazım. Stoperler oyunu kuramıyor. Bu oyuncularla stoperden oyunu kuramıyorsun. Bu takım çift stoperle de oynayamıyor, bundan da vazgeçmesi lazım." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri