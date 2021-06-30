Son dakika spor haberi: Galatasaray PSV Eindhoven maçına 3 transferle çıkacak! Alex Moreno, Henry Onyekuru ve Barış Alper Yılmaz... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. A Spor muhabiri Emre Kaplan, sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynayacağı maça 3 yeni transferle çıkmak istediğini açıkladı. Cimbom'un gündemindeki isimlere de değinen Kaplan, Alex Moreno, Henry Onyekuru, Barış Alper Yılmaz, Gedson Fernandes ve Harroui'nin bu listede bulunduğunu ifade etti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)