Son dakika spor haberi: Galatasaray - Dinamo Bükreş maçında sakatlanan Mostafa Mohamed'in durumu belli oldu (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray ile Dinamo Bükreş arasında oynanan hazırlık maçında sakatlanan Mostafa Mohamed'in son durumu belli oldu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Mostafa Mohamed'in sol dizinde esneme, ayak bileğinde darbeye bağlı ödem, MR'da ise sol dizinde kemik ödemi ve kapsülde kanama tespit edilmiştir. Herhangi bir bağ yaralanmasına rastlanmamıştır." ifadeleri yer aldı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)