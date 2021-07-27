Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim savunması! "Sonuna kadar arkasındayız"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. PSV maçında alınan 5-1'lik mağlubiyetle ilgili, "PSV mağlubiyeti bizi çok üzdü. Galatasaray'ın gelecek yıllarını kurtaracak bir kadro planlaması yapıyoruz" diyen Elmas, teknik direktör Fatih Terim'e de sahip çıkarak, "Teknik direktörümüze haksız eleştiriler yapılıyor. Hocamızın sonuna kadar arkasındayız" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)