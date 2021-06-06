Son dakika spor haberi: Flaş sözler! "Fenerbahçe'ye çok kariyerli bir hoca gelecek" (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'i 3. olarak tamamlayan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası teknik direktör arayışları devam ediyor. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, sarı lacivertlilerin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Akcan, "Rafael Benitez'den bahsediyorsanız ben bu işin gerçekleşeceğini bekliyorum. Gerçekleşmemesi durumunda kariyer olarak Benitez'den aşağı olmaması lazım. Buradan anlayacağımız, Benitez veya o kalitede bir teknik direktör Fenerbahçe'ye geliyor" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)