Son dakika spor haberi: Flaş sözler! "Fatih Terim'in Abdurrahim Albayrak'a karşı bakış açısı negatife döndü" (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın gündemini yorumladı. Dindar, "Fatih Hoca, transfer için son ana kadar mesaisine devam ediyor. Hoca zaten raporunu hazırlamıştı. Marcao ile sözleşme fotoğrafında Abdurrahim Albayrak'ın olması bir sorun. Fatih Terim'in, Abdurrahim Albayrak'a olan bakış açısının negatife döndüğünü düşünüyorum" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)