Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Hidemasa Morita yarın İstanbul'da! İşte geliş saati... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler bir orta saha, bir kanat ve bir forvet kadrosuna katmak istiyordu. Vitor Pereira'nın talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, Japon oyuncu Hidemasa Morita transferinde mutlu sona ulaştı. 26 yaşındaki futbolcu yarın saat 17.25'te İstanbul'da olacak. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)