Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Serdar Dursun transferini yorumladı! "Yeni teknik direktör..."

Transferde somut adımlar atmaya başlayan Fenerbahçe ilk hamlesini hücum hattına yaptı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Almanya Bundesliga 2'de gol kralı olan Serdar Dursun'u renklerine bağladı. A Spor yorumcusu Saffer Akbaş, Spor Ajansı programında, sarı lacivertlilerin kadrosuna kattığı Serdar Dursun ile ilgili olarak, "Birkaç yerde yeni teknik direktör olacak kişinin tavsiyesiyle Serdar Dursun'un alınmış olabileceğini gördüm" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)