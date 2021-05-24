Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de karar verildi! İşte Ozan Tufan'ın serbest kalma bedeli (FB spor haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni sezonda kadronun nasıl olacağı merak edilirken flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde göstermiş olduğu performansla lige damga vuran Ozan Tufan'ın son durumunu A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Fenerbahçe'de yönetim Ozan Tufan için 20 milyon euro serbest kalma bedeli dışındaki teklifleri kabul etmeme kararı aldı. " ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberleri)