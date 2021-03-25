Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılmasının ardından flaş yorum! "Şampiyon olunsa dahi..."

Fenerbahçe Erol Bulut ile yolların ayrıldığını ve sezon sonuna kadar takımın başında Emre Belözoğlu'nun olacğaını açıkladı. A Spor yorumcularından Volkan Demir, sarı-lacivertlilerde yaşanan son dakika gelişmesini değerlendirdi. Demir, "Sarı lacivertliler şampiyon olsa dahi, Emre Belözoğlu sezon sonunda yeniden sportif direktörlük görevine dönecek. Gelecek sezon kesin yabancı bir teknik adamla anlaşılacak" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)